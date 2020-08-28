Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2020 14:13  [3] Строительство второго этажа комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье
01 сентября 2020 13:54  [47] Комиссия нижегородской Думы одобрила передачу и снос нескольких объектов в парке "Швейцария"
01 сентября 2020 13:31  [65] Глеб Никитин поздравил жителей Узбекистана с Днем независимости Республики
01 сентября 2020 13:19  [69] "Искренне желаю ребятам, чтобы школа помогла им выбрать будущий жизненный путь", - Евгений Лебедев
01 сентября 2020 13:01  [163] Коронавирус за сутки подтвердился еще у 64 жителей Нижнего Новгорода
01 сентября 2020 12:45  [124] Глеб Никитин принял участие в открытии школы в ЖК "Цветы" Нижнего Новгорода
01 сентября 2020 12:20  [154] Детям-сиротам Нижнего Новгорода одобрили квартиры в деревне Кусаковка
01 сентября 2020 11:54  [304] Движение транспорта на участке ул. Циолковского будет запрещено с середины сентября до мая 2021 года
01 сентября 2020 11:50  [254] Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
01 сентября 2020 11:28  [167] Антракноз земляники выявлен в Сергачском районе
Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 64 жителей Нижнего Новгорода

01 сентября 2020 13:01  [163] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 64 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 1 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 626 заболевших COVID-19 - это на 64 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 820 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 191 человека. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано семеро заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 192 заболевших, за сутки – на 16 человек больше), Канавинский (1 826, рост на пятерых заболевших), Советский (1 485, на шестерых заболевших больше), Сормовский (1 481, заболели еще двое человек), Московский (1 439, еще двое заболевших), Нижегородский (1 124, заболели еще 15 человек) и Приокский (888, +11 заболевших).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 33 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph