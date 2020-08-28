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Общество

Коронавирус за выходные подтвердился еще у 190 жителей Нижнего Новгорода

31 августа 2020 13:19  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные (с 28 по 31 августа) подтвердился еще у 190 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 31 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 562 заболевших COVID-19 — это на 190 человек больше, чем в пятницу, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 688 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 184 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 52 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 176 заболевших, за выходные – на 27 человек больше), Канавинский (1 821, рост на 16 заболевших), Сормовский (1 479, заболели еще 14 человек), Советский (1 479, на 35 заболевших больше), Московский (1 437, еще 18 заболевших), Нижегородский (1 109, заболели еще 13 человек) и Приокский (877, +17 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 365, за прошедшие выходные - 38 заболевших), Павловский район (1 435, еще 10 заболевших), Борский (999, еще 22 новых случаев заболевания), Богородский (749, еще 11 новых случая заболевания), Кстовский (659, еще пятеро заболевших), Семеновский (541, ни одного заболевшего), Кулебакский (526, на 14 человек больше), Володарский (487, шесть новых случаев) и Дивеевский (427, заболевших за прошедшие выходные не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 35 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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