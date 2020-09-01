Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 143 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 28 110 человек.

В настоящее время около 1,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, 36 человек находится в обсерваторах.

Тесты на коронавирус сдали 754 978 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки составил 23 571 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестирован 5 461 житель региона, а в среднем за неделю охват составил 209,8 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".