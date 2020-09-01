Названо новое число нижегородцев, заболевших коронавирусом

Еще 145 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 143 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 28 255 человек.

В настоящее время около 1,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, 35 человек находится в обсерваторах.

При этом на 4 сентября уже 25 205 жителей Нижегородской области, то есть 89,2% от общего числа пациентов с COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 119 человек.

Тесты на коронавирус сдали 761 353 жителя Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки составил 23 770 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки протестировано 6 375 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 211,7 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".