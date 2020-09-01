Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 267 жителей Нижнего Новгорода Общество

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 267 жителей Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 267 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 7 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 126 заболевших COVID-19 - это на 267 человек больше, чем в пятницу 4 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 713 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 330 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 80 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 261 заболевших, за выходные – на 22 человека больше), Канавинский (1 858, рост на 14 заболевших), Советский (1 574, на 66 заболевших больше), Сормовский (1 492, заболели еще девять человек), Московский (1 465, еще 16 заболевших), Нижегородский (1 192, заболели 37 человек) и Приокский (945, + 25 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 462, за прошедшие выходные — 42 заболевших), Павловский район (1 467, зарегистрировано 16 новых случая заболевания), Борский (1 028, еще 18 новых случаев заболевания), Богородский (763, еще 11 случаев заболевания), Кстовский (685, заболели еще 14 человек), Семеновский (542, один заболевший), Кулебакский (551, ни одного нового случая заболевания), Володарский (508, девять новых случаев) и Дивеевский (428, ни одного заболевшего за прошедшие выходные) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 35 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".