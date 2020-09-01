Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 63 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 63 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 4 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 859 заболевших COVID-19 - это на 63 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас ##556613##насчитывается 28 255 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 250 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 18 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 239 заболевших, за сутки – на 13 человек больше), Канавинский (1 844, рост на двоих заболевших), Советский (1 508, на двоих заболевших больше), Сормовский (1 492, заболели еще шестеро человек), Московский (1 449, еще восемь заболевших), Нижегородский (1 155, заболели 16 человек) и Приокский (920, + двое заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 420, за прошедшие сутки — 18 заболевших), Павловский район (1 451, два новых случая заболевания), Борский (1 010, еще пять новых случаев заболевания), Богородский (752, один случай заболевания), Кстовский (671, ни одного нового случая), Семеновский (541, ни одного заболевшего), Кулебакский (551, на 10 человек больше), Володарский (499, восемь новых случаев) и Дивеевский (428, один заболевший за прошедшие сутки) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 33 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".