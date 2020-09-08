Блок производства нефтяных битумов построят на ЛУКОЙЛе в Кстове Бизнес

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап строительства битумного производства на территории действующего нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщили в ведомстве.

Предприятие топливно-масляного профиля было основано в городе Кстово Нижегородской области в 1958 году. С 2001 года НПЗ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", перерабатывающий смесь нефтей из Западной Сибири и Татарстана, входит в состав ПАО "Лукойл". Сегодня это - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, на котором выпускают свыше 50 наименований товарных нефтепродуктов.

С целью расширения ассортимента, повышения качества выпускаемой конкурентоспособной продукции и вовлечения в производство нефтебитумов дополнительных компонентов сырья на территории завода создают битумное производство, на базе которого будет выпускаться дорожный битум с применением процесса Битурокс путем окисления сырья.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство блока производства нефтяных битумов и объектов общезаводского хозяйства, которые обеспечат его непрерывную работу.

Здесь будут размещены насосная, блоки теплообменников и реакторов, блоки приготовления высокотемпературного органического теплоносителя и печи дожига, дренажная емкость и эстакада. Также построят товарно-сырьевой парк в виде вертикальных стальных цилиндрических резервуаров, насосную с узлом охлаждения и автомобильную эстакаду налива битума, площадки для охлаждения и отгрузки готовой продукции и другие необходимые объекты.

Производительность установки по производству битума составит 70 т в час, пропускная способность парка подготовки сырья – 145 т в час, а автоэстакады налива битума – 192 т в час.

Проектную документацию на второй этап создания битумного производства подготовили в ООО "ЛУКОЙЛ - Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти".