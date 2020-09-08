Стали известны новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 163 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 10 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 159 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 181 человека.

В настоящее время около 1,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, 16 человек находится в обсерваторах.

При этом на 10 сентября уже 25 935 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписан еще 191 человек.

Тесты на коронавирус сдали 794 900 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 5 588 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 196,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".