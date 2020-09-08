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Общество

Нижегородский минобр не видит необходимости переводить школьников на дистанционное обучение

10 сентября 2020 11:45  [31] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство образования Нижегородской области не видит необходимости переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Злобин в соцсети Instargam.

По информации на 10 сентября, в регионе на карантин по коронавирусу закрылись 16 классов в 15 образовательных учреждениях и полностью школа №6 Выксы. Таким образом, на карантине сейчас находятся 56 классов.

"Может уже пора перевести всех на дистанционку? Чего ждёте?", - спросил у министра нижегородец.

На это Сергей Злобин ответил, что "нет такой необходимости, на карантин выходят отдельные классы". Через две недели они возвращаются к очному обучению.

Напомним, что 25 августа губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми с 1 сентября образовательный процесс в детсадах, школах, колледжах и вузах организован в очной форме.

Ранее Сергей Злобин рассказал нижегородским родителям, как их дети могут с 1 сентября продолжить дистанционное образование по собственному желанию. Речь идет о переходе на семейное обучение.

Напомним также, что школьники были отправлены на преждевременные каникулы с 18 марта, по завершении которых они перешли на домашнее обучение.

 

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