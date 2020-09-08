Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 88 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 88 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 10 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 389 заболевших COVID-19 - это на 75 человек больше, чем днем ранее - 9 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 181 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 392 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 32 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 314 заболевших, за сутки - на 12 человек больше), Канавинский (1 880, рост на 8 заболевших), Советский (1 609, на 8 заболевших больше), Сормовский (1 531, заболело еще 13 человек), Московский (1 494, еще 8 заболевших), Нижегородский (1 214, заболели пятеро человек) и Приокский (953, + двое заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 510, за прошедшие сутки - 11 заболевших), Павловский район (1 472, зарегистрирован один новый случая заболевания), Борский (1 050, еще шесть новых случаев заболевания), Богородский (771, два новых случая заболевания), Кстовский (695, три новых случая заболевания), Семеновский (542, ни одного заболевшего), Кулебакский (558, семь новых случаев заболевания), Володарский (515, два новых случая) и Дивеевский (429, один заболевший за прошедшие сутки) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 27 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".