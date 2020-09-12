Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2020 12:12  [86] Названы обновленные данные по зараженным коронавирусом нижегородцам
13 сентября 2020 11:00  [162] Аллею лип высадили вместо вырубленных деревьев на пл. Октябрьской в центре Нижнего Новгорода
12 сентября 2020 18:29  [676] Заказчик разорвал контракт на разработку проекта Нижегородского низконапорного гидроузла
12 сентября 2020 17:05  [203] Дом купца Бугрова на Нижне-Волжской набережной будет отреставрирован
12 сентября 2020 14:35  [233] "Новые пространства для креативных индустрий создаются в Нижегородской области", - Глеб Никитин
12 сентября 2020 13:33  [220] Пристрой к детсаду построят на Бору в рамках нацпроекта "Демография"
12 сентября 2020 13:17  [204] Ярмарки вакансий в online-режиме проведут в регионе
12 сентября 2020 13:00  [228] Ключи от квартир вручили детям-сиротам в Дзержинске
12 сентября 2020 11:53  [232] Второй полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Приволжском IT-хабе
12 сентября 2020 11:37  [1650] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
Общество

Названы обновленные данные по зараженным коронавирусом нижегородцам

13 сентября 2020 12:12  [86] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 159 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 13 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 156 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 657 человек.

В настоящее время около 1,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, 13 человек находится в обсерваторах.

При этом на 13 сентября уже 26 398 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 80 человек.

Тесты на коронавирус сдали 815 017 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 6 497 жителей региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 203,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph