Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 237 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 237 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 14 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 723 заболевших COVID-19 - это на 237 человек больше, чем за прошедшие выходные, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 804 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 485 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 64 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 359 заболевших, за выходные - на 35 человек больше), Канавинский (1 903, рост на 11 заболевших), Советский (1 661, на 44 заболевших больше), Московский (1 555, еще 47 заболевших), Сормовский (1 548, заболело еще 15 человек), Нижегородский (1 230, заболели 12 человек) и Приокский (982, + 9 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 574, за прошедшие выходные - 53 заболевших), Павловский район (1 483, зарегистрировано 11 новых случаев заболевания), Борский (1 057, еще пять новых случаев заболевания), Богородский (772, один новый случай заболевания за прошедшие выходные), Кстовский (704, шесть новых случая заболевания), Семеновский (544, ни одного заболевшего), Кулебакский (576, зарегистрировано 17 заболевших), Володарский (520, пять новых случаев) и Дивеевский (431, двое заболевших) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 38 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".