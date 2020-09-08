Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 97 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 97 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 11 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 486 заболевших COVID-19 - это на 97 человек больше, чем днем ранее - 10 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 342 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 421 человека. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 29 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 324 заболевших, за сутки - на 10 человек больше), Канавинский (1 892, рост на 12 заболевших), Советский (1 617, на 8 заболевших больше), Сормовский (1 533, заболело еще двое человек), Московский (1 508, еще 14 заболевших), Нижегородский (1 218, заболели четверо человек) и Приокский (973, + 18 заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 521, за прошедшие сутки - 11 заболевших), Павловский район (1 472, зарегистрирован один новый случая заболевания), Борский (1 052, еще два новых случая заболевания), Богородский (771, ни одного нового случая заболевания за прошедшие сутки), Кстовский (698, три новых случая заболевания), Семеновский (544, за сутки - двое заболевших), Кулебакский (559, один новый случай заболевания), Володарский (515, ни одного нового случая) и Дивеевский (429, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 30 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".