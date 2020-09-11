Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 78 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 78 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 15 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 801 заболевший COVID-19 - это на 78 человек больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 943 человека.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 505 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 20 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 368 заболевших, за сутки - на 9 человек больше), Канавинский (1 904, рост на одного заболевшего), Советский (1 675, на 14 заболевших больше), Московский (1 572, еще 17 заболевших), Сормовский (1 558, заболело еще 10 человек), Нижегородский (1 235, заболели пятеро человек) и Приокский (984, + двое заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 587, за прошедшие сутки - 13 заболевших), Павловский район (1 488, зарегистрировано пять новых случаев заболевания), Борский (1 058, еще один новый случай заболевания), Богородский (772, ни одного нового случая заболевания за прошедшие сутки), Кстовский (704, ни одного заболевшего), Кулебакский (587, зарегистрировано 11 заболевших), Семеновский (544, ни одного заболевшего), Володарский (520, ни одного нового случая) и Дивеевский (431, заболевших за сутки не зарегистрировано) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 37 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".