Эксперты высказались о легитимности голосования в Нижегородской области Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Муниципальные избирательные кампании прошли в Нижегородской области 13 сентября. Речь идет о 172 избирательных кампаниях, по итогам которых будут замещены 1 776 мандатов. В Нижнем Новгороде и Арзамасе также прошло досрочное голосование, стартовавшее 11 сентября. В Дзержинске прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва.

Явка избирателей на региональных и муниципальных выборах составила 22,6%. На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания явка составила 16,76%. При этом звучало мнение, что такая явка является низкой и наносит ущерб легитимности голосования.

Между тем, эксперты придерживаются другого мнения.

Например, социолог Александр Прудник считает низкую явку традиционной ситуацией и сравнивает показатель этого года с предыдущими выборами.

"Это специфика нынешней политической ситуации в стране – местные выборы вызывают наименьший интерес населения, которое привлекает только общероссийский политический формат", - пояснил эксперт.

"Однако низкая явка никак не влияет на легитимность органов местного самоуправления. На их легитимность влияет только уровень выраженного действующей власти доверия, и, судя по результатам выборов, этот уровень в Нижегородской области достаточно высок", - считает он.

Политолог Александр Рожков признался, что высокой явки от выборов в думу Нижнего Новгорода, да и в целом от муниципальных выборов, никто не ожидал. "Интереса избирателя к этому уровню власти в нашем регионе никогда не отмечалось", - пояснил эксперт.

"Люди с удовольствием голосуют на выборах губернатора, а еще лучше – на федеральных, когда речь идет о фигуре президента или о Государственной думе. Большую часть нижегородцев практически невозможно заставить проявить интерес к составу городской думы", - рассказал Александр Рожков.

Руководитель ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов разъяснил, что основная часть сообщений о нарушениях в прошедшую кампанию, являлась фейками.

"По сообщениям общественников, на участках все было спокойно, нарушений избирательных прав граждан на прошедших выборах не зафиксировано, заявлений от самих избирателей не поступало", - объяснил Евгений Семенов.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин подтверждает, что явка на выборы в думу Нижнего Новгорода была ниже, чем на выборах за изменения в Конституцию РФ, но считает это естественным.

"Когда наблюдатели непартийные, у них нет необходимости кричать, что выборы нечестные, если их кандидат набрал мало голосов. Они следят за соблюдением прав граждан. Да, явка ниже чем, на выборах за изменения в Конституцию РФ, – это естественно. Потому что были локальные выборы. Мы вышли на новый этап участия граждан в голосовании. Если граждане хотят участвовать в управлении страной, они должны ходить на выборы. Но люди не сразу могут это осознать. Чистота проводимых выборов показывает, что их голос влияет на ситуацию. Таким образом, происходит постепенный процесс массового воспитания", - отметил Роман Стронгин.

Политолог Александр Суханов называет прошедшие выборы показателем спокойного развития общества.

"Говорить о легитимности выборов можно, исходя из того, соответствуют ли они законодательству. Они соответствуют", - считает Александр Суханов.