Стало известно о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Стало известно о новых заболевших коронавирусом нижегородцах. По данным на 17 сентября в регионе выявлено еще 166 случаев заражения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 274 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 2 895.

При этом на 17 сентября 26 881 житель уже здоров. За последние сутки из больниц выписано еще 127 человек.

Более 1,7 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1 тысячи человек лечатся в больницах, 17 человек находятся в обсерваторах.

Тесты на коронавирус сдали 838 102 человека. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,7% и достиг 26 166 человек на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".