Организации-участники СПИК получат налоговые льготы в Нижегородской области Бизнес

Фото: с сайта "Снабполимер медицины"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали законопроект правительства региона о налоговых льготах для организаций – участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Рассмотрение законопроекта состоялось 17 сентября 2020 года в ходе заседания комитета регионального парламента по бюджету и налогам, сообщили в пресс-службе правительства.

Условия предоставления льгот

В соответствии с Законом № 290-ФЗ специнвестконтракт может быть заключен, если на момент подписания принят правовой акт субъекта РФ (который вместе с инвестором и государством является стороной специнвестконтракта), где определены меры стимулирования в сфере промышленности и порядок их применения.

Законопроектом предусмотрено установление в Нижегородской области следующих налоговых ставок для реализации СПИКа:

- 0% по налогу на прибыль организаций (вместо 17%);

- 0% по налогу на имущество организаций (вместо 2,2%) в отношении вновь вводимых объектов.

"Мы рассчитываем, что такие льготы позволят привлечь в наш регион крупные инвестпроекты. Нижегородская область, безусловно, заинтересована в этом. При этом подчеркну, что "нулевые" ставки применяются только при условии, что организация обеспечит размер зарплаты не ниже средней по области. Иначе ставки по указанным налогам снижаются только наполовину (до 8,75% по налогу на прибыль организаций и 1,1% по налогу на имущество организаций соответственно. - прим)", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По специальным инвестиционным контрактам произошло изменение федеральных условий и правил работы с этим инструментом. Соответственно, мы у себя в региональном законодательстве отражаем это в виде возможных налоговых льгот по налогу на имущество, по налогу на прибыль. Причем, в зависимости от объемов инвестиционной деятельности, установлена градация по срокам и по ставкам налоговых льгот", - отметил председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Условия заключения СПИК

Специнвестконтракт заключается по результатам проведения конкурсного отбора, проводимого Минпромторгом РФ.

Если данный законопроект будет принят на заседании Заксобрания, указанные налоговые льготы будут действовать с 1 января 2021 года. Следующее заседание пройдет 24 сентября.

По объектам, модернизируемым или реконструируемым в рамках СПИК 2.0, ставка налога на имущество организаций дифференцируется в зависимости от удельного веса стоимости модернизации (реконструкции) объекта в его остаточной стоимости и с учетом выполнения условия по обеспечению размера средней зарплаты в следующем размере:

Удельный вес стоимости модернизации, реконструкции объекта в его остаточной стоимости Налоговая ставка при обеспечении организацией размера средней зарплаты не ниже средней в Нижегородской области Налоговая ставка при невыполнении условия по обеспечению уровня средней зарплаты От 75 до 100% 0,25% 0,55% От 50 до 74% 0,75% 1,1% От 25 до 49% 1,25% 1,65%

Также предлагается дифференцировать срок действия пониженных ставок в зависимости от объема инвестиций в проект:

до 10 млрд рублей – 5 лет;

от 10 млрд рублей до 25 млрд рублей – 10 лет;

от 25 млрд рублей до 50 млрд рублей – 15 лет;

свыше 50 млрд рублей – 20 лет.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных. Резиденты "Кулибина" получат налоговые льготы. Соответствующее решение депутаты приняли в августе этого года.

Напомним, "Снабполимер медицина" начала производство одноразовых шприцев на Бору в 2020 году. В рамках реализации данного проекта подписан специнвестконтракт. СПИК предполагает создание на Бору производства безопасных одноразовых шприцев с инженерной защитой от повторного применения.

Напомним также, что в декабре 2018 года Группа ГАЗ подписала СПИК, в рамках которого компания организует выпуск новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, и локализацию современного легкого дизельного двигателя для LCV.