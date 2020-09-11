Обнародованы новые сведения о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 161 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области по данным на 18 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 166 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 435 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 2 909.

В настоящее время около 1,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 100 заболевших лечатся в больницах, 19 человек находится в обсерваторах.

При этом на 18 сентября уже 27 020 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 139 человек.

Тесты на коронавирус сдали 843 757 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,7% и достиг 26 343 человек на 100 тысяч населения, а в среднем за неделю охват тестированием составил 208,9 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".