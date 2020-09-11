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Общество

Новая "выделенка" появилась на Московском шоссе

18 сентября 2020 13:26  [404] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Новая "выделенка" появилась на Московском шоссе. Об этом сообщается в официальной группе "Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области" ВКонтакте. В частности, уже нанесли разметку ("А") для новой выделенной полосы и повесили знаки.

Уточняется, что полоса идет по Московскому шоссе, начинается от заезда на ТПУ и заканчивается около выезда на метромост (в направлении ж/д вокзала, на участке от Сормовского шоссе до ул.Тонкинской).

В группе "Общественный транспорт" уточнили, что автомобилисты пока по-разному относятся к этой полосе. Кто-то нагло выезжает, кто-то встает в свой ряд и там едет. Автобусы пока ведут себя аналогично.

Напомним, решение было принято совместно с госавтоинспекций. В департаменте транспорта поясняли, что на этом участке водители автобусов вынуждены совершать неэффективные маневры, что пока негативно влияет на комфорт, удобство и безопасность пассажиров. В связи с этим и появилась "выделенка".

Напомним также, что с 1 июня прошлого года запущен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на отрезке от микрорайона "Щербинки 2" до остановки "Нител". Были установлены необходимые знаки и нанесена разметка. "Выделенка" организована только в рабочие дни. Также изменен режим работы светофоров. По словам экс-директора департамента транспорта Елены Лекомцевой, проект позволил увеличить скорость движения общественного транспорта на этом маршруте на 62%, что способствует сокращению потери рейсов, а пассажиры экономят от 15 до 30 минут в пути.

Ранее агентство сообщало о том, что несколько новых выделенных полос для общественного транспорта планируется создать в Нижнем Новгороде до 2028 года.

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