"ЕЭС-Гарант" подвел промежуточные итоги работы нового уличного освещения в Канаше Общество

Нижегородский филиал "ЕЭС-Гарант" подвел промежуточные итоги работы системы уличного освещения в городе Канаш Чувашской Республики. В пресс-службе компании отметили, что благодаря модернизации, экономия потребления электрической энергии в городе составила 62%, что в натуральном выражении за первое полугодие текущего года составило 752 тыс. кВт.

В итоге за 6 месяцев 2020 года администрации города удалось сэкономить свыше 4,5 млн рублей.



Напомним, в 2018 году в Канаше в рамках пятилетнего энергосервисного контракта с местной администрацией была проведена масштабная работа по замене устаревших ртутных и натриевых ламп на современные светодиодные светильники.

"Реализация подобных проектов позволяет клиенту без привлечения собственных средств модернизировать устаревшее энергозатратное оборудование, производя оплату услуг энергосервисной компании за счет полученной экономии", - отметил директор Нижегородского филиала "ЕЭС-Гарант" Александр Бобров.