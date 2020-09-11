Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2020 13:09  [90] Росприроднадзор внепланово проверяет "Черную дыру", "Игумново" и "Белое море" в Дзержинске
21 сентября 2020 13:02  [215] Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 243 жителей Нижнего Новгорода
21 сентября 2020 12:09  [210] Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах
21 сентября 2020 11:30  [40241] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 21 сентября)
21 сентября 2020 10:40  [145] "ЕЭС-Гарант" подвел промежуточные итоги работы нового уличного освещения в Канаше
21 сентября 2020 10:30  [218] Нижегородские врачи спасли беременную с COVID-19 при 95% поражении легких
21 сентября 2020 10:06  [217] "Бабье лето" обещают нижегородцам синоптики на предстоящей неделе
21 сентября 2020 09:15  [154] Горячее водоснабжение восстановлено в домах Канавинского района по требованию прокуратуры
20 сентября 2020 12:52  [252] "Лес - это легкие нашей планеты, поэтому важно соблюдать экологический баланс", - Глеб Никитин
20 сентября 2020 12:31  [1630] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
Общество

Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

21 сентября 2020 12:09  [210] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 162 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 21 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 211 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 181.

В настоящее время около 2 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 24 человека находится в обсерваторах.

При этом на 21 сентября уже 27 199 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще пятеро человек, а три случая заболевания завершились летальным исходом.

Тесты на коронавирус сдали 862 118 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 5 887 жителей региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 202,3 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph