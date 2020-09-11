Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 162 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 21 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 165 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 211 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 181.

В настоящее время около 2 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 24 человека находится в обсерваторах.

При этом на 21 сентября уже 27 199 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще пятеро человек, а три случая заболевания завершились летальным исходом.

Тесты на коронавирус сдали 862 118 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 5 887 жителей региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 202,3 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".