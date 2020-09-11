Нижегородские пакгаузы обработают от коррозии за 21,6 млн рублей

Нижегородские пакгаузы обработают от коррозии. Электронный аукцион по выбору подрядчика, который выполнит соответствующие работы, размещен на федеральной площадке "Фабрикант".
Согласно документации, АНО "Центр 800" ищет подрядчика, который проведет пескоструйную и антикоррозийную обработку ажурных конструкций.
Сметная стоимость работ составляет 21,6 млн рублей, такова и начальная (максимальная) цена контракта. Из них 189,5 тысяч рублей - оплата труда работников.
Ранее сообщалось, что противоаварийные работы планируются на пакгаузах к 800-летию Нижнего Новгорода. На выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия планировалось выделить 25 млн рублей.
Напомним, что в конце ноября 2017 года департамент градразвития Нижегородской области заявлял, что намерен оставить ажурные конструкции в виде открытых беседок. В конце ноября того же года пакгаузы были поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия.
Напомним также, что пакгаузы являлись арт-объектами международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS, который прошел в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля 2019 года. Эти конструкции собрали наибольшее количество посетителей. Также на их территории состоялись два мероприятия - международный фестиваль искусств "Стрелка" и вручение федеральной премии "Инновация-2019".
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