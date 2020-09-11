Нижегородское УФАС обнаружило нарушение по закупке на очистку ливневок ул.Алексеевской Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области обнаружило нарушение при проведении закупки по очистке ливневок на ул. Алексеевской в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Подрядчиком было выбрано ООО "КМК-строй инжиниринг", являвшееся единственным участником конкурса. Компания была готова провести работы за 39,7 млн рублей.

В региональное УФАС обратилось ООО "Нижегородстройпроект". По мнению руководства компании, ее противозаконно не допустили до участия в конкурсе.

Выяснилось, что при подготовке к подаче заявки "Нижегородстройпроект" получил банковскую гарантию от ПАО "Московский кредитный банк". Однако при подаче заявки Единая информационная система не передала данные на электронную площадку, в связи с чем заявка была отклонена.

Согласно предписанию УФАС по Нижегородской области, результаты конкурса нужно признать недействительными, а сами торги провести повторно.

Напомним, по документации, контракт должен быть выполнен до 30 июня 2021 года.

Работы включают ремонт 28 смотровых и 1 дождеприемного колодцев, а также бестраншейную замену труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника).

Ранее Нижнему Новгороду не удалось передать ливневки в концессию "Водоканалу". В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание приходится тратить бюджетные средства. Так в 2020 году на прочистку и ремонт ливневой канализации в Нижнем Новгороде планируется направить почти 65 млн рублей.

Напомним также, что 8 мая этого года после ливня центр Нижнего Новгорода в очередной раз затопило. В том числе, сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.