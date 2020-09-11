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Общество

Названо число заболевших за сутки коронавирусом нижегородцев

22 сентября 2020 12:33  [343] Общество

Фото: https://coronavirus.jhu.edu

Еще 157 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 22 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 162 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 083 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 220.

В настоящее время около 2 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 24 человека находится в обсерваторах.

При этом на 22 сентября уже 27 335 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 124 человека, а четыре случая заболевания завершились летальным исходом.

Тесты на коронавирус сдали 867 864 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 5 746 жителей региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 200,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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