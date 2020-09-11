Новый лесозаготовительный комплекс открылся в Ветлужском районе Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Новый лесозаготовительный комплекс открылся в Ветлужском районе 22 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Замгубернатора Андрей Саносян принял участие в запуске комплекса компании PONSSE. Его купил индивидуальный предприниматель Александр Орехов при поддержке правительства региона.

Комплекс состоит из харвестера и форвардера. Его стоимость составляет порядка 1 млн долларов.

"Новые лесозаготовительные комплексы больше похожи не на привычные механические аппараты, а, скорее, на компьютеры, которые могут выполнять множество операций автоматически. То, что мы видим в Ветлужском районе, - это пример правильного, хозяйского отношения к ресурсам", - считает Андрей Саносян.

Предприниматель рассказал, что в настоящее время лесосека, находящаяся у него в аренде, осваивается на 85%, а с приобретением техники планируется выйти на 100% освоения.

"Чтобы приобрести эту дорогостоящую технику, мы обратились к правительству Нижегородской области и смогли получить льготный кредит для промышленности. Это нас спасло от крупных переплат. У хозяйствующих субъектов всегда есть вопросы, но мы их решаем благодаря поддержке правительства области, местной администрации, департамента лесного хозяйства", - отметил Александр Орехов.

Предприниматель также реализует в Ветлуге инвестпроект по строительству лесоперерабатывающего комплекса, где в перспективе будут производиться пиломатериалы, двери, оконные рамы и другие изделия из дерева.

Инвестиции в приобретение новой лесозаготовительной техники составили более 90 млн рублей. Всего в проект планируется вложить порядка 250 млн рублей. Его реализация приведет к созданию 50 новых высокопроизводительных рабочих мест.

После осмотра стройплощадки состоялось совещание с арендаторами-лесопользователями, руководителями лесоперерабатывающих предприятий. По итогам общения с предпринимателями и представителями местной администрации Андрей Саносян также предложил проработать вопрос о создании на территории Ветлужского района песчаного карьера.

"Если мы говорим о необходимости строительства значимых для развития района объектов, то без собственного песка не обойтись - возить его издалека нецелесообразно с точки зрения экономики и логистики", - подчеркнул заместитель губернатора.

Напомним, что ранее в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина был запущен нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В его рамках организован центр "Мой бизнес", на базе которого работает call-центр. В нем можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в 10 лучших регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства.