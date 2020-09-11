Водитель иномарки сбил трех пешеходов в Нижнем Новгороде Происшествия

Водитель иномарки сбил трех пешеходов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП случилось в ночь на 22 сентября, около дома № 16 по ул. Ванеева в Советском районе. 44-летний водитель (стаж 23 года), управляя автомобилем Toyota Corolla, при повороте налево, не предоставил преимущества в движении и сбил трех человек, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали двое 36-летних мужчины и один 37-летний мужчина. Все они были госпитализированы, но позднее отпущены.

Отметим, что в последние несколько дней увеличилось число смертельных аварий. В ДТП в Городецком районе погибли два человека, в Сосновском районе – один человек. Два человека погибли в автоаварии в Павловском районе 22 сентября.

Кроме того, еще одна авария произошла в минувшие выходные. В субботу, 19 сентября, на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово в Кстовском районе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет. Погибли пять человек. Прокуратура взяла на контроль это дело.