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Общество

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

23 сентября 2020 12:02  [87] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 147 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 23 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 230 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 218.

В настоящее время около 2,1 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 24 человека находится в обсерваторах.

При этом на 23 сентября уже 27 473 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 138 человек, а три случая заболевания завершились летальным исходом.

Тесты на коронавирус сдали 873 066 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 5 202 жителя региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 200,4 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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