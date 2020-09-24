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Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам

24 сентября 2020 12:00  [231] Общество

Еще 160 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 24 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 390 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 222.

В настоящее время около 2,1 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 27 человек находится в обсерваторах.

При этом на 24 сентября уже 27 626 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 153 человека, а три случая заболевания завершились летальным исходом.

Тесты на коронавирус сдали 879 285 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 6 219 жителей региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 200,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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