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Общество

Прокуратура отрабатывает разные версии появления запаха газа в Нижнем Новгороде

25 сентября 2020 10:02  [65] Общество

Прокуратура отрабатывает разные версии появления запаха газа на улицах Нижнего Новгорода и Кстова. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 25 сентября 2020 года.

Информация об обнаружении возможного источника появления запаха газа в начале проверки по-прежнему не подтвердилась.

Кроме того, по результатам проведенных управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области и Росприроднадзором отборов проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено.

В настоящее время проверки продолжаются, отрабатываются различные версии возникновения запаха. Виновные пока не установлены.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода 19 июля примерно в 15:30 начали жаловаться на резкий запах газа в атмосфере воздуха. Сначала сигналы о запахе одоранта, который используется в газификации, начали поступать из Канавинского района, а затем из нагорной части города.

Около 18:30 региональное Минэкологии сообщило, что фиксирует снижение концентрации запаха газа.

Областное ГУ МЧС, организовав проверку, не обнаружило источников запаха.

Затем 22 июля в прокуратуре пояснили, что предполагаемый источник определен и выясняются обстоятельства. В ведомстве отказались назвать источник до завершения проверки, но пояснили, что "он был из канистр".

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