Площадь тления свалки под Богородском увеличилась Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Типичный Богородск (Александр Князев)

Площадь тления свалки под Богородском увеличилась до 700 кв.м. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Процесс тления продолжается до сих пор.

Ранее тление свалки происходило на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки составляет 15 га.

Напомним, что сообщения о запахе гари начали поступать от жителей Дзержинска и Богородска с 22:38 23 сентября.

Экспертиза управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не показала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Дзержинска. Проведена экспертиза воздуха в Богородском районе.

Из-за задымления Роспотребнадзор вчера рекомендовал жителям остаться дома и закрыть окна.

Также состоялось заседание комиссии по ЧС по инициативе губернатора Глеба Никитина.

В Росприроднадзоре решается вопрос о возбуждении административного расследования по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления). Это позволит установить причины происшествия и привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующими нормами КоАП.