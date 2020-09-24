Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся COVID-19 нижегородцах Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 166 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 26 сентября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 168 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 724 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 287 (вчера - 3 320).

При этом на 26 сентября уже 27 873 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписан еще 196 человек, а три случая заболевания завершились летальным исходом.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".