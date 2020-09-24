Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 260 жителей Нижнего Новгорода. Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 28 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 865 заболевших COVID-19 - это на 260 человек больше, чем в пятницу 25 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 056 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 741 житель. В том числе за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 59 человек.

Далее следует Ленинский район (2 557 заболевших, за прошедшие выходные - на 41 человека больше), Канавинский (1 996, еще 24 заболевших), Советский (1 882, на 61 жителя больше), Московский (1 673, еще 28 заболевших), Сормовский (1 634, заболело еще 14 человек), Нижегородский (1 288, рост на 14 заболевших) и Приокский (1 094, за выходные инфекция подтвердилась у 19 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 817, за прошедшие выходные — 62 новых случая заболевания), Павловский район (1 510, за выходные зарегистрировано четыре случая заболевания), Борский (1 113, еще 10 новых случаев), Богородский (820, восемь заболевших), Кстовский (740, выявлено двое заболевших), Кулебакский (632, заболели еще 15 человек), Городецкий (600, за выходные инфекция подтвердилась у двоих жителей), Семеновский (552, три новых случая), Володарский (546, четверо заболевших), Арзамас (473, инфекция подтвердилась у 25 жителей), Балахнинский (438, заболели шесть человек) и Дивеевский (435, один новый случай) районы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".