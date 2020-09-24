Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 29 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 951 заболевший COVID-19 - это на 86 человек больше, чем вчера – в понедельник 28 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 224 человека.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 776 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 35 человек.

Далее следует Ленинский район (2 572 заболевших, за прошедшие сути на 15 человек больше), Канавинский (2 004, еще восемь заболевших), Советский (1 896, на 14 жителей больше), Московский (1 676, еще трое заболевших), Сормовский (1 635, заболел еще один человек), Нижегородский (1 293, рост на пятерых заболевших) и Приокский (1 094, за сутки инфекция подтвердилась у пятерых жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 825, за прошедшие сутки — восемь новых случаев заболевания), Павловский район (1 510, за сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения), Борский (1 114, еще один новый случай), Богородский (820, ни одного заболевшего), Кстовский (741, один инфицированный), Кулебакский (641, заболели еще девять человек), Городецкий (600, за сутки инфекция ни у кого не подтвердилась), Семеновский (555, три новых случая), Володарский (546, ни одного нового случая), Арзамас (473, ни одного заболевшего), Балахнинский (441, заболели три человека) и Дивеевский (436, один новый случай) районы.

Стоит отметить, что за сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".