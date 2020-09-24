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Общество

Нижегородская администрация сообщила о новых сроках открытия гимназии № 1

30 сентября 2020 10:27  [83] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация сообщила о новых сроках открытия гимназии № 1. Об этом стало известно в ходе очередного выездного совещания в гимназию, которое провели министр образования региона Сергей Злобин и и. п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Все общестроительные работы на объекте завершены. Ранее в департаменте строительства и капремонта администрации заявляли о том, что учебный процесс в гимназии № 1 начнется 1 октября 2020 года, то есть завтра. Однако, сроки сдвинулись.

"Поставленная задача – завершить основные строительные работы к 1 октября – была выполнена. Для того чтобы ученикам полноценно начать образовательный процесс, необходимо устранить мелкие недочеты и отмыть школу от строительной пыли, чтобы гимназисты пришли в чистые, светлые, обновленные классы", - рассказал Сергей Злобин.

По словам Юрия Шалабаева, после приёмки гимназии контрольными органами ученики и педагоги смогут вернуться на занятия из других образовательных организаций, где учились во время проведения капремонта.

"До 12 октября все необходимые формальные процедуры будут завершены, и дети с учителями смогут вернуться в родные стены. Здание получилось уникальным: здесь мы видим и применение современных технологий в ремонте, и бережное отношение к истории здания", - резюмировал Юрий Шалабаев.

Как сообщил директор МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" Сергей Шемчук, выполнены работы по замене кровли, отремонтирован фасад, заменена проводка и канализация, выполнены внутренние работы по отделке, произведена замена перекрытий. Работы, которые вышли на финальную стадию – это установка автоматизированной пожарной сигнализации и оборудования пищеблока.

В августе, инспектируя работы по капитальному ремонту в гимназии №1, Юрий Шалабаев дал поручение привлечь к проведению работ дополнительную подрядную организацию ввиду срыва сроков сдачи объекта. Новый субподрядчик приступил к выполнению основных видов работ, с которыми не справилась генеральная подрядная организация.

"За полтора месяца наша фирма выполнила работы по монтажу и отделке стен и полов, заменила старую электрику и входные группы, поставила новые стеклопакеты, завершила работу в санузлах. Работали в две смены, количество рабочих достигало 90 человек", - добавил директор по строительству ООО "Жилстройрегион-НН" Алексей Мазуров.

Представители родительского комитета гимназии и члены Общественной палаты Нижнего Новгорода ежедневно следили за количеством рабочих на месте и объёмом выполненных работ.

Ранее и.п. главы города Юрий Шалабаев говорил о том, что гимназию отремонтируют к сентябрю.

Отметим, что сроки ремонтных работ в гимназии неоднократно переносились.

В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию на ремонт осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году.

В этом году подрядчик сорвал сроки. Он приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа не была готова. Для капремонта был привлечен дополнительный подрядчик.

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