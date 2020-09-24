Дивеевская ЦРБ получила новое оборудование Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Дивеевская центральная районная больница им. академика Н.Н. Блохина в этом году пополняется новым высокотехнологичным медицинским оборудованием в рамках проекта "Развитие детского здравоохранения…" нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области. Общая стоимость оборудования - более 13 млн рублей.

"Помню, как посещал Дивеевскую ЦРБ в 2018 году. Тогда медучреждение с практически домашней атмосферой произвело очень приятное впечатление. Рад, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" удалось обновить материально-техническую базу больницы", - отметил Глеб Никитин.

Новый портативный ультразвуковой аппарат экспертного класса стоимостью 1 млн 714 тысяч рублей ввели в эксплуатацию в конце июля. Щелевую лампу "Зенит ЛС 01" для офтальмологических процедур - с начала осени. А 28 сентября подписан акт ввода в эксплуатацию цифрового рентгенографического аппарата стоимостью более 11 млн рублей.

"Высокотехнологичное оборудование - это не просто дорогостоящие аппараты, это качественно новый этап в работе нашей больницы, новый профессиональный уровень медицинского персонала. Мы впервые получили полностью цифровой ультразвуковой аппарат экспертного класса и заменили рентгенографический аппарат, работавший с 2011 года. Новое оборудование улучшит качество оказываемой медицинской помощи нашим маленьким пациентам", - отметил главный врач Дивеевской ЦРБ Вячеслав Сурусин.

В рамках нацпроекта в больницу до конца 2020 года также поступят тонометр и 12-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" за счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести для медучреждений региона 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации. Оборудование закупается как в крупные центральные районные больницы, которые выполняют функции межрайонных центров, так и в небольшие ЦРБ.

Лысковская ЦРБ получила новое оборудование на сумму около 16 млн рублей, Уренская ЦРБ - на 49 млн рублей, Городецкая ЦРБ – на 69 млн рублей.