Сообщения о введении в Нижегородской области режима самоизоляции – фейк Общество

Сообщения о введении в Нижегородской области режима самоизоляции – фейк, сообщает департамент региональной безопасности.

От жителей Нижнего Новгорода поступает информация о спецавтомобиле, который якобы передвигается по улицам областного центра и по громкой связи предупреждает нижегородцев о введении в регионе режима самоизоляции.

"Эта информация не соответствует действительности, сообщение о введении режима самоизоляции является фейком", - отмечается в сообщении.

При этом, сотрудники учреждения просят нижегородцев и гостей региона сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Напомним, что коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 79 жителей Нижнего Новгорода.

По данным на среду 30 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 030 заболевших COVID-19 - это на 79 человек больше, чем вчера – во вторник 29 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 399 человек.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако сегодня – 30 сентября, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".