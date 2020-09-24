Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 79 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 79 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 30 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 030 заболевших COVID-19 - это на 79 человек больше, чем вчера – во вторник 29 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 399 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 805 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 29 человек.

Далее следует Ленинский район (2 580 заболевших, за прошедшие сутки на восемь человек больше), Канавинский (2 016, еще 12 заболевших), Советский (1 912, на 16 жителей больше), Московский (1 681, еще пятеро заболевших), Сормовский (1 636, заболел еще один человек), Нижегородский (1 294, один заболевший) и Приокский (1 096, за сутки инфекция подтвердилась у двоих жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 837, за прошедшие сутки — 12 новых случаев заболевания), Павловский район (1 513, за сутки три новых случаев заражения), Борский (1 122, еще восемь новых случаев), Богородский (820, ни одного заболевшего), Кулебакский (641, ни одного нового случая), Городецкий (612, за сутки инфекция подтвердилась у 12 человек), Семеновский (555, ни одного нового случая), Володарский (547, один заболевший), Арзамас (481, восемь заболевших), Балахнинский (442, заболел один человек), Дивеевский (436, ни одного нового случая) и Кстовский (742, один инфицированный) районы.

Стоит отметить, что за сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 24 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако сегодня – 30 сентября, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".