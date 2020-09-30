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Общество

Названо число новых ковидинфицированных нижегородцев

02 октября 2020 12:12  [157] Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 191 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19.
Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 776 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 3 609 (вчера - 3 681).

В настоящее время около 2,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 300 заболевших лечатся в больницах, 18 человек находится в обсерваторах.

При этом на 2 октября уже 28 544 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 219 человек, а два случая заболевания завершились летальным исходом.

С начал пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 938 984 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил 251,1 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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