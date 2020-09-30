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Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 96 жителей Нижнего Новгорода

02 октября 2020 13:07  [34] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 96 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 2 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 214 заболевших COVID-19 - это на 96 человек больше, чем вчера – в четверг 1 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 776 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 849 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 27 человек.

Далее следует Ленинский район (2 600 заболевших, за прошедшие сутки на семерых человек больше), Канавинский (2 031, еще шестеро заболевших), Советский (1 956, на 18 жителей больше), Московский (1 703, еще 14 заболевших), Сормовский (1 655, заболели еще 16 человек), Нижегородский (1 305, трое заболевших) и Приокский (1 115, за сутки инфекция подтвердилась у пятерых жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 867, за прошедшие сутки - 13 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 519, за сутки три новых случаев заражения), Борский (1 129, еще четыре новых случая), Богородский (822, ни одного заболевшего), Кстовский (745, двое инфицированных), Кулебакский (652, восемь новых случаев), Городецкий (615, двое заболевших), Семеновский (556, один новый случай), Володарский (549, ни одного случая заболевания), Арзамас (490, четверо заболевших), Балахнинский (444, заболели два человека), Дивеевский (436, ни одного нового случая) районы.
Стоит отметить, что за сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 25 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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