Владимир Путин в Нижнем Новгороде: политика, ГАЗ и спорт Политика

Владимир Путин на форуме Россия - спортивная держава

Нижегородская область всегда была на особом счету у президента России Владимира Путина. Практически ежегодно он посещает регион для участия в знаковых для страны событиях.

Сегодня, 7 октября главе государства исполняется 68 лет. Из них 16 лет он занимает пост президента России. За это время Владимир Путин посетил Нижегородскую область минимум семь раз: в 2019, 2017, 2016, 2014, 2011, 2010, 2006 годах.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Нижний Новгород 10 октября 2019 года на форум "Россия — спортивная держава".

(визит Владимира Путина 10 октября 2019 года, фото: правительство Нижегородской области)

В ходе визита президент выступил на пленарном заседании форума, основная тема которого – "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом" и провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В мероприятиях активное участие принимал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

(Владимир Путин на форуме, фото с официального сайта президента)

(Владимир Путин на форуме, фото: НИА "Нижний Новгород")

(Владимир Путин на форуме, фото с официального сайта президента)

Пожалуй, наиболее важным был визит в 2017 году. Важным не только для нижегородского региона, но страны в целом. Именно тогда было принято судьбоносное решение – баллотироваться на новый президентский срок.

Владимир Путин 6 декабря 2017 года в рамках визита в Нижний Новгород посетил Горьковский автозавод. Именно там, в ходе встречи с работниками предприятия, один из сотрудников ГАЗа Артем Баранов и задал главе государства важный вопрос, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок. "Сделайте нам подарок", огласите решение относительно участия в выборах", - добавил Артем Баранов, получив положительный ответ, который прозвучал на всю Россию.

Владимир Путин заявил, что планирует принять участие в выборах главы государства в 2018 году.

"Лучшего места и повода нет. Спасибо за поддержку. Я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", - сказал он.

(Владимир Путин на ГАЗе 6 декабря 2017 года, фото с официального сайта президента)

(Владимир Путин на ГАЗе 6 декабря 2017 года, фото с официального сайта президента)

Как после этого отмечали эксперты, знаковое заявление было сделано на нижегородской земле не случайно. Таким образом, президент подчеркнул важность региона для развития страны.

Интерес Владимира Путина к Нижегородской области подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже в сентябре текущего года.

"Президент достаточно часто бывает в Нижнем Новгороде, я не сомневаюсь, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента. Будем надеяться, что к тому моменту мы вернемся уже в обычные условия жизни и работы", - заключил Дмитрий Песков.

Напомним, что Нижний Новгород отмечает юбилей в 2021 году. Главное торжество состоится в августе следующего года на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке. Событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода представили в сентябре. Кульминацией празднования станет масштабное шоу международного уровня.

СПРАВКА:

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 31 декабря 1999 года был назначен и.о. главы государства, в 26 март 2000 года – избран президентом, 14 марта 2004 года – избран на второй срок. C 8 мая 2008 года Владимир Путин являлся председателем правительства России, но уже 4 марта 2012 вернулся на пост президента, 18 марта 2018 года снова был переизбран.