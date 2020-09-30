Сосновскую ЦРБ дооснастят новым оборудованием Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Поставки запланированы в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Дооснащение медицинских учреждений позволяет повысить доступность и улучшить качество помощи юным пациентам. Таким образом мы способствуем развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ президента о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы детских медучреждений", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что до конца 2020 года в 25 детских медицинских учреждений региона должны поступить 143 единицы нового оборудования.

"За счет средств федерального и областного бюджетов приобретаются 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 21 современный аппарат ультразвукового исследования, 15 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации", - рассказал Глеб Никитин.

В Сосновскую ЦРБ уже поставлен цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 11,1 млн рублей, ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью 1,7 млн и иное оборудование. Произведен его монтаж, организовано обучение персонала. До конца 2020 года в медучреждение также поступят офтальмологический тонометр, электрокардиограф и автоматический дефибриллятор.

Помимо средств на дооснащение, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Сосновской ЦРБ было выделено почти 735 тысяч рублей на организационно-планировочные решения внутренних пространств здания. Речь идет, к примеру, об установке кнопки вызова для маломобильных пациентов, о строительстве крытой колясочной.

Еще около 665 тысяч рублей поступило в медучреждение на создание комфортных условий пребывания пациентов. Часть средств потрачена на приобретение электронного табло и инфомата в детскую консультацию. По итогам электронных аукционов больница закупит и установит 62 единицы новой детской мебели.

Ранее сообщалось, что Дивеевская ЦРБ получила новое оборудование на сумму более 13 млн рублей, Лысковская ЦРБ - на сумму около 16 млн рублей, Уренская ЦРБ - на 49 млн рублей, Городецкая ЦРБ – на 69 млн рублей.