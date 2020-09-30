Местные бюджеты Нижегородской области получат допдоходы от налогов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает передать муниципалитетам дополнительные доходы от применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом стало известно 12 октября 2020 года в ходе "нулевого чтения" бюджета региона на 2021 год, сообщили в пресс-службе правительства региона.
При одобрении депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, с 2021 года на местный уровень будет передано 30% от УСН (это на 10% больше, чем в 2020 году). По поручению Глеба Никитина сейчас готовятся изменения в региональный закон "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". Законопроект планируется внести в региональный парламент в IV квартале 2020 года.
"Нам необходимо изыскивать возможности поддержки местных бюджетов даже при сложной экономической ситуации. Перераспределение нормативов отчислений позволит увеличить доходы муниципалитетов на 1 млрд рублей", - подчеркнул Глеб Никитин.
При этом сохраняются все предусмотренные региональным законодательством виды нецелевой финансовой помощи местным бюджетам — дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов.
"Закрепление за муниципалитетами 30% доходов, поступивших от применения упрощенной системы налогообложения, станет дополнительным источником доходов на местах. В текущем году такая практика была применена в Нижегородской области впервые и показала свою эффективность. Сегодня эта мера поддержки расширяется", - отметил председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев.
Напомним, что с 2020 года за МСУ закреплено 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Ранее губернатор отметил: "Учитывая, что данный налог платят представители малого и среднего бизнеса, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства".
"Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги "работали" там, где они живут. Все это способствует появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий", - считает Глеб Никитин.
Ранее Глеб Никитин призвал глав МСУ Нижегородской области активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса.
Также сообщалось, что резиденты особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске получат налоговые льготы.
Кроме того, налог на электромобили снижен вдвое в Нижегородской области.
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