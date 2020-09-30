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Политика

Местные бюджеты Нижегородской области получат допдоходы от налогов

12 октября 2020 15:43  [55] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает передать муниципалитетам дополнительные доходы от применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Об этом стало известно 12 октября 2020 года в ходе "нулевого чтения" бюджета региона на 2021 год, сообщили в пресс-службе правительства региона.

При одобрении депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, с 2021 года на местный уровень будет передано 30% от УСН (это на 10% больше, чем в 2020 году). По поручению Глеба Никитина сейчас готовятся изменения в региональный закон "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". Законопроект планируется внести в региональный парламент в IV квартале 2020 года.

"Нам необходимо изыскивать возможности поддержки местных бюджетов даже при сложной экономической ситуации. Перераспределение нормативов отчислений позволит увеличить доходы муниципалитетов на 1 млрд рублей", - подчеркнул Глеб Никитин.

При этом сохраняются все предусмотренные региональным законодательством виды нецелевой финансовой помощи местным бюджетам — дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов.

"Закрепление за муниципалитетами 30% доходов, поступивших от применения упрощенной системы налогообложения, станет дополнительным источником доходов на местах. В текущем году такая практика была применена в Нижегородской области впервые и показала свою эффективность. Сегодня эта мера поддержки расширяется", - отметил председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев.

Напомним, что с 2020 года за МСУ закреплено 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Ранее губернатор отметил: "Учитывая, что данный налог платят представители малого и среднего бизнеса, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства".

"Чем лучше чувствует себя бизнес, тем выше уровень налоговых поступлений, а значит, у района появляются дополнительные деньги на ремонт дорог и социальных учреждений, благоустройство улиц и дворов. Уверен, что и предпринимателям важно, чтобы их налоги "работали" там, где они живут. Все это способствует появлению новых рабочих мест, что также крайне важно для территорий", - считает Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин призвал глав МСУ Нижегородской области активизировать работу по поддержке граждан и бизнеса.

Также сообщалось, что резиденты особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске получат налоговые льготы.

Кроме того, налог на электромобили снижен вдвое в Нижегородской области.

Летом этого года льготы по налогу на прибыль введены для нижегородских организаций.

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