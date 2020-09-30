Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства. Соответствующие изменения в Указ губернатора "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области" от 8 октября 2020 года размещены на портале правовой информации.
Согласно изменениям, должность первого заместителя губернатора или вице-губернатора - упраздняется. Тем самым, в структуре регионального правительства остается только семь заместителей губернатора - заместителей председателя правительства Нижегородской области, в том числе министр здравоохранения.
Подразделения, которые были в ведении первого заместителя губернатора, распределены между другими замами. Кроме того, перераспределены подразделения заместителей.
Также теперь утверждены две должности заместителя председателя правительства региона, которые не являются заместителями губернатора, в том числе министр культуры.
Отдельно выделяется отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Департамент градостроительной деятельности и развития агломерации становится министерством.
Структура органов исполнительной власти Нижегородской области
Напомним, 15 января 2018 года Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми: семь заместителей и вице-губернатор. На этот пост был назначен Евгений Люлин.
Евгений Люлин покинул пост первого заместителя губернатора Нижегородской области 23 сентября 2020 года. Глеб Никитин подписал указ об отставке в связи с избранием Евгения Люлина депутатом областного Законодательного собрания.
Ранее сообщалось, что Игорь Зотов стал заместителем председателя правительства Нижегородской области 8 октября 2020 года. Ранее эту должность, только в статусе замгубернатора, занимал Игорь Носов, но он покинул пост также - 8 октября. Тогда же были внесены изменения в структуру правительства.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+