Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства. Соответствующие изменения в Указ губернатора "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области" от 8 октября 2020 года размещены на портале правовой информации.

Согласно изменениям, должность первого заместителя губернатора или вице-губернатора - упраздняется. Тем самым, в структуре регионального правительства остается только семь заместителей губернатора - заместителей председателя правительства Нижегородской области, в том числе министр здравоохранения.

Подразделения, которые были в ведении первого заместителя губернатора, распределены между другими замами. Кроме того, перераспределены подразделения заместителей.

Также теперь утверждены две должности заместителя председателя правительства региона, которые не являются заместителями губернатора, в том числе министр культуры.

Отдельно выделяется отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Департамент градостроительной деятельности и развития агломерации становится министерством.

Структура органов исполнительной власти Нижегородской области

Напомним, 15 января 2018 года Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми: семь заместителей и вице-губернатор. На этот пост был назначен Евгений Люлин.

Евгений Люлин покинул пост первого заместителя губернатора Нижегородской области 23 сентября 2020 года. Глеб Никитин подписал указ об отставке в связи с избранием Евгения Люлина депутатом областного Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что Игорь Зотов стал заместителем председателя правительства Нижегородской области 8 октября 2020 года. Ранее эту должность, только в статусе замгубернатора, занимал Игорь Носов, но он покинул пост также - 8 октября. Тогда же были внесены изменения в структуру правительства.