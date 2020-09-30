Салоны красоты проверили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Проверки салонов красоты прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области 14 октября 2020 года.

По результатам нарушений требований законодательства в салонах, расположенных на улице Ванеева, выявлено не было. Все объекты подключены к системе видеоаналитики, помещения обрабатываются, в наличии есть антисептические средства, а посетителям выдают одноразовые маски и проводят термоконтроль.

Напомним, 7 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Губернатор отметил, что во всех регионах и странах меры по предотвращению распространения заболеваемости принимаются с учетом необходимости сохранения экономики и одновременно — исполнения требований врачей.

"Достойно преодолеть эти сложности можно только общими усилиями, и я надеюсь на благоразумие руководителей организаций всех отраслей. Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", — сказал Глеб Никитин.

Ответственность за нарушение Указа Губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание для граждан от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП, - от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нижегородские объекты могут и закрыть за нарушение режима.

Напомним, специалисты министерства промышленности, торговли и предпринимательства проводят ежедневные проверки соблюдения перчаточно-масочного режима в магазинах, торговых центрах и заведениях общепита. Составлено 20 протоколов.

Также не исключены проверки на предмет организации дискотек в барах и ресторанах.