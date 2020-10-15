Нижегородские школьники уходят на преждевременные каникулы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские школьники уходят на преждевременные каникулы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Каникулы во всех школах региона начнутся с понедельника, 19 октября.

"Добавляем одну дополнительную неделю к обычным школьным каникулам", - написал губернатор.

Однако, как он позднее пояснил в комментариях, начало осенних каникул 19 октября касается и тех классов, у которых по плану каникулы начинаются позже.

Причиной этого решения послужила ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"Растет количество детей, являющихся вирусоносителями. К счастью, тяжелого течения болезни практически ни у кого нет. Но растет количество заболевших учителей и педагогов, а также членов семей, где есть дети. И сейчас самое важное - разорвать цепь распространения вируса. В этом вопросе мы должны действовать на опережение", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что средний срок инкубационного периода - 14 дней. За этот период ситуация должна стабилизироваться.

Кроме того, губернатор заявил, что дал задание профильным министрам сформулировать рекомендации работодателям, чтобы те предоставили одному из родителей младших школьников возможность удаленной работы или отпуска на период каникул.

Ранее сообщалось, что нижегородский лицей №40 (ул.Варварская,15А) ушел на осенние каникулы 12 октября.

При этом еще 8 октября планов о преждевременном начале каникул в школах у нижегородского правительства не было. Каникулы должны были начаться в установленные сроки.

До этого министр образования Нижегородской области Сергей Злобин, отвечая на вопрос о том, будет ли регион по примеру Москвы начинать каникулы раньше, также выражал надежду, что нижегородские школы выйдут на каникулы в плановом режиме – в конце октября.

Отметим, что в настоящее время пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ. Помимо закрытых школ, на карантине также сейчас находятся еще 129 классов в 46 школах.