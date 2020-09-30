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Общество

Школьников при действующем режиме повышенной готовности, не отправят раньше на каникулы

08 октября 2020 14:16  [421] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, которые касаются самоизоляции ряда категорий граждан и ввода новых правил при организации труда для офисных сотрудников и работников предприятий.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Нижегородской области с сегодняшнего дня введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Нижегородцы, которым больше 65 лет и они продолжают работать, могут оформить себе листок нетрудоспособности. Сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Напомним, что в марте, как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении режима повышенной готовности. Это произошло 14 марта.

С 18 марта школьники были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых они перешли на домашнее обучение.

В связи с этим подписчики страницы Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поинтересовались у главы региона, будут ли сейчас школьники отправлены на преждевременные каникулы.

"Таких планов нет. Каникулы планируем в установленные сроки", - ответил Глеб Никитин.

По данным на вечер 7 октября 2020 года, в Нижегородской области карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 143 классах школ.

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