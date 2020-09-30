Школьников при действующем режиме повышенной готовности, не отправят раньше на каникулы

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, которые касаются самоизоляции ряда категорий граждан и ввода новых правил при организации труда для офисных сотрудников и работников предприятий.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Нижегородской области с сегодняшнего дня введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Нижегородцы, которым больше 65 лет и они продолжают работать, могут оформить себе листок нетрудоспособности. Сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.
Напомним, что в марте, как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении режима повышенной готовности. Это произошло 14 марта.
С 18 марта школьники были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых они перешли на домашнее обучение.
В связи с этим подписчики страницы Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поинтересовались у главы региона, будут ли сейчас школьники отправлены на преждевременные каникулы.
"Таких планов нет. Каникулы планируем в установленные сроки", - ответил Глеб Никитин.
По данным на вечер 7 октября 2020 года, в Нижегородской области карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 143 классах школ.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+