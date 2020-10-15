Число закрытых на карантин по COVID-19 и ОРВИ нижегородских школ увеличилось Общество

Число закрытых на карантин по COVID-19 и ОРВИ школ Нижегородской области увеличилось, по состоянию на вечер 14 октября 2020 года. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

Отметим, что еще 13 октября карантине по ОРВИ и COVID-19 были две школы. Теперь закрыто уже пять учреждений: Лопатинская школа в Сергачском районе (55 детей - ОРВИ), школа в п.Октябрьский на Бору (708 детей - COVID), школа в д.Галибиха Воскресенского района (58 детей - COVID), школа в с.Черное Шахунского района (40 детей – ОРВИ) и школа в с.Носовая Краснобаковского района (21 ребенок – COVID).

Увеличение связано с закрытием на карантин малокомплектных школ, отметил министр.

Помимо закрытых школ, на карантине также сейчас находятся еще 129 классов в 46 школах. К примеру, 13 октября было 142 класса в 46 школах, 12 октября было 85 классов в 25 школах. В основном, это нижегородские школы.

Все еще полностью закрыты два детских сада в Воротынском районе. Помимо этого закрыты еще 68 групп в 50 детских учреждениях. По состоянию на 13 октября не работали 59 групп в 34 детских садах, на 12 октября - 34 группы в 19 детских садах. Число закрытых на карантин групп увеличилось.