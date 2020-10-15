ФК "НН" одержал девятую победу подряд в матчах ФНЛ Спорт

Фото: с сайта ФК "НН"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал девятую победу подряд в матчах Футбольной национальной лиги. Об этом сообщается на сайте клуба.

Нижегородские футболисты сразились с командой "СКА-Хабаровск" на стадионе "Нижний Новгород" 17 октября. Матч завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит ФК "НН" на 49 минуте - после скидки Кирилла Гоцука и прострела Мухаммада Султонова с правого фланга Владислав Никифоров в борьбе с Поповым срезал "снаряд" в свои ворота.

Напомним, до этого футбольный клуб "Нижний Новгород" победил московский "Велес", калининградскую "Балтику", Краснодар-2, тольяттинский "Акрон", московское "Торпедо", ярославский "Шинник", воронежский "Факел" и астраханский "Волгарь".