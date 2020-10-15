Суд арестовал врача, выдавшего справку на оружие борскому стрелку Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд арестовал врача, выдавшего справку на оружие Даниилу Монахову, который, по версии следователей, в пос. Большеорловское на Бору застрелил из ружья трех человек, а еще троих ранил. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Врач частной клиники, выдавший разрешение на оружие, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц.

Медицинский работник выписал справку, на основе которой подразделение Росгвардии выдало молодому человеку лицензию на приобретение охотничьего оружия, а в дальнейшем на его хранение и ношение.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал врача до 12 декабря 2020 года включительно.

Напомним, 12 октября в п.Большеорловское 18-летний Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека (мужчины 1958, 1962 и 1964 годов рождения), еще трое ранены, в том числе его бабушка (1957 года рождения; женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения).

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден мёртвым. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

В ходе расследования выяснилось, что у Даниила Монахова было разрешение на ношение оружия. Помимо этого, в феврале 2019 года работники школы, в которой обучался Данил Монахов, замечали негативное содержание его страницы в соцсети, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям. Информация об этом была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области. Также установлено, что юноша наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.