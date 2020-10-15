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Общество

Минобр разъяснил, как будут выставлять оценки нижегородским школьникам из-за досрочных каникул

19 октября 2020 11:44  [152] Общество

Министр образования региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram разъяснил, как будут выставлять оценки нижегородским школьникам из-за ухода на досрочные каникулы.

Напомним, что школьники ушли на преждевременные каникулы с 19 октября. В школу они пойдут только 5 ноября. 

В связи с поступающими вопросами по выставлению отметок Сергей Злобин рассказал, что продолжительность учебных периодов и каникулярного времени определяется календарным учебным графиком в соответствии с основной образовательной программой образовательной организации.

Законодательством об образовании не установлена прямая зависимость между организацией каникул и выставлением оценок за четверть перед выходом на каникулы.

Если ученики ушли на каникулы досрочно, то в случае спорных отметок и иных ситуаций необходимо установить сроки выставления оценок за четверть (например, в течение первой недели или двух недель второй четверти). Также допустимо выставлять отметки не по четвертям, а по полугодиям или иными способами.

Подписчик Сергея Злобина поинтересовался, не переведут ли в систему зачётов (вместо выставления оценок) такие предметы, как ИЗО, музыку, физкультуру и технологию. Министр образования ответил, что все предметы являются частью федерального стандарта. Соответственно, перевод не предусмотрен.

Напомним также, что правительство Нижегородской области рекомендовало вузам и колледжам в ближайшее время перейти на дистанционное образование. К примеру, руководство Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" выпустило приказ о переходе на дистанционное обучение с 26 октября.

Дополнительно отметим, что очередными изменениями в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности" родителям или опекунам заболевших детей запрещено приводить их в образовательные учреждения, в том числе детские сады. Дети должны оставаться дома. Сотрудникам образовательных организаций предписано не допускать заболевших детей в классы (группы, аудитории).

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